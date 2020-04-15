نائب يعتبر الأزمات التي تحصل للعالم

2020/04/15 | 14:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبر النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، ما يحدث في العالم من أزمات "ثأرًا من الله" لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في مطلع كانون الثاني/يناير.

قال الخزعلي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، إنه "منذ أن استشهد قادة الانتصارات والعالم لم يستقر"، مبينًا أنه "ورد في الحديث الشريف حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة، والله جل شانه أرسل طيرًا أبابيل لحماية بيته من أبرهة وجيشه فكيف بالشهداء القادة كيف يثأر الله لهم؟".

تابع الخزعلي "مئة يوم والعالم يلتهب بالمتغيرات"، في إشارة إلى الأحداث والأزمات التي مرت منذ اغتيال سليماني والمهندس بغارة أمريكية.

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