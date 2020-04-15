الحلبوسي يهنئ الأيزيديين بحلول السنة الجديدة

2020/04/15 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الأيزيديين بمناسبة حلول السنة الجديدة.

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