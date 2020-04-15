الكاظمي: انا رئيس وزراء أزمة ولا أمتلك عصا سحرية

2020/04/15 | 14:10 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – قال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ،الأربعاء، أنا رئيس وزراء أزمة ولا أمتلك عصا سحرية، لافتا الى ان التحديات التي تشهدها البلاد تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للخروج منها.وأضاف الكاظمي في حديث صحفي لمجموعة من المحللين والكتاب الصحفيين “أنا لست منتخباً ولم آتِ إلى هذا المنصب نتيجة لصناديق الاقتراع بل هي مسؤولية ...

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