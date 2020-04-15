الرئيس روحاني: نكافح فيروس كورونا والبطالة معا في الوقت الحاضر

2020/04/15 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني باننا نكافح فيروس كورونا والبطالة معا في الوقت الحاضر، معتبرا الصحة والمعيشة الهاجس الاهم لمواطنينا اليوم.وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، قال الرئيس روحاني بانه علينا مكافحة فيروس كورونا والبطالة معا وقال، ان القضية الاهم اليوم هي صحة ومعيشة المواطنين ويتوجب علينا العمل لمكافحة المرض والبطالة معا ولو تمكنا من تنفيذ […]

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