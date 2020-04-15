إنتاج الغاز الايراني على عتبة المليار متر مكعب يوميا

2020/04/15 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة أن انتاج الغاز سيبلغ مليار متر مكعب يوميا حتى 20 مارس/آذار 2021.وأعتبر زنكنة في تصريح للتلفزيون الايراني الثلاثاء، أن بلوغ المليار متر مكعب يوميا من الغاز، مستوى قياسيا كبيرا.من جهة ثانية اكد وزير النفط اعتزام تدشين 17 مشروعا بتروكيماويات بقيمة انتاج تتجاوز 6 مليارات دولار حتى الموعد المذكور ، […]

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