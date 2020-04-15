التربية: موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية

2020/04/15 | 14:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والمتمثلة بتفشي فيروس كورونا ومن اجل اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية، تعلن وزارة التربية عن حصول موافقة مجلس الوزراء على […]

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