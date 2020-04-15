التربية تعلن دخولا شاملا للامتحانات الوزارية

2020/04/15 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية يوم الاربعاء موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم "بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا والمتمثلة بتفشي فايروس "كورونا" ومن اجل اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية، تعلن وزارة التربية عن حصول موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية (الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي بفروعه كافة)".

واشار الوزارة الى ان الدخول الشامل للامتحانات يشمل الطلبة المنتظمين في الدوام فقط من المراحل المذكوره اعلاه، وذلك خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الطلبة على وجه الخصوص".

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