الكاظمي يعلن اكتمال تشكيلته الحكومية.. وحراك لوقف التصعيد ضدّه

2020/04/15 | 14:19 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اكتمال كابينته الوزارية، مؤكداً أنه بصدد عرض...

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