صور+فيديو.. ثمان فتيات يبدأن حملة خاصة للوقاية من كورونا في اقليم كوردستان

2020/04/15 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمات مدنية في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن إنتاج مستلزمات طبية وتوزيعها مجانا بين المدنيين والأطباء للوقاية من فيروس كورونا.وقال نيكار عمر (متطوعة) لـشفق نيوز، إن "منظمة هاوكاري الالمانية بالتعاون مع منظمة خانزاد في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان تقوم بخياطة مستلزمات طبية بدون مقابل للمدنيين والأطباء للوقاية من فيروس كورونا ومرخصة من صحة قضاء كلار".وأضافت عمر أن "ثماني فتيات يعملن باستمرار وبادرن بهذا العمل الخيري لأن كل المستلزمات الطبية قد رفع اسعارها وطلبات عليها كثيرة".

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