قائممقام الحبانية لـ”العهد نيوز”: إنشاء قناطر جديدة وإكساء الطرق في الرمادي

2020/04/15 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن قائممقام قضاء الحبانية ورئيس خلية ازمة كورونا في القضاء بمحافظة الانبار علي داود الدليمي اليوم، الاربعاء، حملة لتنظيف المبازل وانشاء السدود في مناطق شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز” ان “محافظ الانبار ورئيس خلية ازمة كورونا في المحافظة علي فرحان الدليمي اوعز الى الكوادر الدوائر الخدمية الى […]

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