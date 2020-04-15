الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط

2020/04/15 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الأربعاء، انهيار الطلب العالمي على النفط بـ9,3 مليون برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري أن هذا الانهيار “التاريخي” سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالى 90,6 مليون برميل في اليوم.وعزت الوكالة ومقرّها […]

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