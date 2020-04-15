مجلس الوزراء يوافق على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية

2020/04/15 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلنت وزارة التربية عن موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية (الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي بفروعه كافة).وقال بيان عن الوزارة ان القرار جاء “بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والمتمثلة بتفشي فايروس “كورونا” ومن اجل اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية”.واشارت الوزارة الى “ان الدخول […]

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