الأعرجي : مكونات الكتل التي خولت الكاظمي عادت للمطالبة بالمناصب

2020/04/15 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن مكونات الكتل التي خولت الكاظمي باختيار حكومته عادت لمطالبته بمناصب وزارية.

وقال الأعرجي في تغريدة على منصة تويتر، إن جميع قيادات مكونات الكتلة الأكثر عددا التي خولت المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، قد أرسلت ممثلين عنها الى الكاظمي لغرض المطالبة بوزارات معينة مع تسميتهم لوزيرها، معربا عن استغرابه من هذا التخويل.

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