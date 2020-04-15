ائتلاف النصر يحذر من الضغط على الكاظمي خلال اختيار المرشحين لكابينته الوزارية

2020/04/15 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، من الضغط على المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، بقضية اختيار المرشحين لكابينته الوزارية.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر، في تصريح، إن موقف النصر ثابت فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، من خلال دعوة الكتل السياسية إلى منح الكاظمي الحرية لاختيار المرشحين وفقا لرؤيته، مؤكدة عدم طرح الائتلاف أية شخصية بشأن مرشحي الوزارات أو الاستحقاقات، لافتة الى أن الكابينة الجديدة سيتم دراستها من جميع النواحي قبل التصويت عليها.

وأضافت المظفر أن الضغط على الكاظمي في مرحلة مبكرة أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن حيدر العبادي يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وحلحلة الانسداد في العملية السياسية الحالية، من اجل تشكيل حكومة تحترم التنوع وحقوق المكونات وبعيدة عن المحاصصة الحزبية.

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