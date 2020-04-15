جامعة هارفرد تحذر من التسرع بتخفيف الإجراءات المتخذة عالمياً لمواجهة كورونا

2020/04/15 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر باحثون من جامعة هارفرد الأميركية، من أي تسرع في تخفيف الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دول العالم في مواجهة وباء كورونا.

وأكد فريق بحثي من الجامعة، ان بعض مناطق العالم يمكن ان يتطلب فيها القضاء على الوباء، استمرار سياسة التباعد الاجتماعي، لغاية عام الفين وعشرين، بسبب احتمال عودة الوباء للتفتيش في حال تخفيف القيود المفروضة على التنقل والاختلاط، لافتين إلى ان التساهل في تطبيق التدابير المتخذة في وقت واحد، سيؤدي إلى عواقب سيئة، في ظل عدم توصل الدراسات إلى توقعات بشأن نمط انتشار الفيروس بحلول المواسم المقبلة، او احتمالات حصول المصابين على حصانة من التعرض للعدوى مجددا.

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