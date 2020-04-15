2020/04/15 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، إجلاء 142 عراقياً من الهند في رحلة مستثناة من قرار وقف الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصَحّاف: "يتم الان تسيير الرحلة الاستثنائية من نيودلهي إلى بغداد، وعلى متنها 142 مسافر، بتوجيه وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومتابعة سفير العراق في الهند وبمشاركة كوادرنا الدبلوماسية والادارية، التي بذلت جهود استثنائية لاستكمال الموافقات الرسمية والتنسيق مع دائرة المراسم بمركز الوزارة بذلك".

وفي سياق ذي صلة، اشار الصحاف، في بيان آخر "يتم الآن تسيير الرحلة الاستثنائية من برلين إلى بغداد، بتوجيه وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومتابعة سفارة العراق في المانيا وبمشاركة كوادرنا الدبلوماسية والادارية، التي بذلت جهود استثنائية لاستكمال الموافقات الرسمية والتنسيق مع دائرة المراسم بمركز الوزارة بذلك".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للعام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز والمت

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، الأربعاء (15 نيسان 2020)، على عودة الدوام بنسبة 50٪ في دوائر بعض الوزارات، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عودة الدوام بنسبة

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء (15 نيسان 2020)، أبناء الديانة الإيزيدية في العراق والعالم بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وقال صالح في تهنئة بمناسبة حلول السنة الجديدة للايزيدين: "يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. إجلاء 142 عراقياً من الهند في رحلة مستثناة من قرار وقف الطيران بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. إجلاء 142 عراقياً من الهند في رحلة مستثناة من قرار وقف الطيران بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).