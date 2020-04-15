مجلس الوزراء يوافق على الدخول الشامل للطلبة في الامتحانات الوزارية

2020/04/15 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات ال...





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