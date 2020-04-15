2020/04/15 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

أقترح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الأربعاء (15 نيسان 2020)، إيقاف استيراد المشتقات النفط...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يقترح إيقاف استيراد المشتقات النفطية من أربع دول لمعالجة أضرار اتفاق أوبك الأخير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يقترح إيقاف استيراد المشتقات النفطية من أربع دول لمعالجة أضرار اتفاق أوبك الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).