العراق يُخفّض إنتاجه النفطي والأزمة الاقتصادية تتفاقم

2020/04/15 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي أقرته أوبك+، مطلع الأسبوع الجاري، انتقادات واسعة في #العراق، واعتبر نواب ومراقبون أنه سيفاقم أزمة البلاد المالية.فيما انتقد آخرون إقدام #وزير_النفط العراقي #ثامر_الغضبان على توقيع الاتفاق كونه حمّل…

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