2020/04/15 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام: طائرةٌ مُسيّرة تستهدف سيارةً داخل سوريا عند معبر (جديدة يابوس) الحدودي مع لبنان

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