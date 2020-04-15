«الجيش السوري» يعزز قوّاته على جبهات إدلب وحماة

2020/04/15 | 14:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل «#الجيش_السوري» تعزيزات عسكريّة إلى جبهات ريف #إدلب الجنوبي وريف #حماة، في وقت أكدت فيه مصادر عسكريّة رفع القوّات السوريّة لجاهزيّتها في تلك المناطق.وأفادت مصادر محليّة بأن الجيش السوري أرسل خلال اليومين الماضيين مجموعات…

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