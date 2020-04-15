وزير الثقافة يوجه بمتابعة الوضع الصحي للشاعر “ألفريد سمعان” وتبني علاجه

2020/04/15 | 14:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، بمتابعة الوضع الصحي للشاعر الكبير ألفريد سمعان وتبني علاجه.وخلال إجتماعه بمدير عام الشؤون الثقافية العامة الدكتور حسين القاصد،لمتابعة الحالة الصحية لسمعان، أتصل الحمداني بالشاعر ألفريد سمعان في مقر إقامته في العاصمة الأردنية، عمان، وسأله عن صحته مبدياً إستعداد الوزارة لرعايته والاهتمام بمنجزه، وقال مديرعام الشؤون […]

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