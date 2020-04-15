لبنان يسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/15 | 14:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658.

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