نفط ذي قار: وصلنا 11 عرضا لتجهيز صحة المحافظة بجهاز الـ””PCR

2020/04/15 | 14:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اعلنت شركة نفط ذي قار، الاربعاء، عن استلامها 11 عرض لشراء جهاز فحص العينات الPCR لغرض تجهيز صحة المحافظة به.

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