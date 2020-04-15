2020/04/15 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتقدت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، قرار هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، بإيقاف رخصة عملها بعد اتهامها بـ"تهديد الأمن المجتمعي".وقالت الوكالة في بيان صحفي إن "العراق أوقف الترخيص بعد نشر تقرير يقول إن عدد حالات الإصابة بـ COVID-19 المؤكدة في البلاد أعلى مما ورد في تقارير سابقة".وأضاف أن "هيئة تنظيم الإعلام العراقية قالت إنها تلغي ترخيص رويترز لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار (21 ألف دولار) لما قالت إنه انتهاك للوكالة لقواعد البث الإعلامي".وأشارت إلى إنها "تأسف لقرار السلطات العراقية وإنها متمسكة بالقصة، التي قالت إنها تستند إلى مصادر طبية وسياسية متعددة في موقع جيد، وتمثل موقف وزارة الصحة العراقية بشكل كامل.نسعى لحل هذه المسألة ونعمل على ضمان استمرارنا في تقديم أخبار موثوقة بشأن العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز تنتقد تعليق عملها في العراق لثلاثة أشهر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز تنتقد تعليق عملها في العراق لثلاثة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).