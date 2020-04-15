زلزال يهز محافظتي كرمان وهرمزكان جنوب ايران

2020/04/15 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزّ زلزال بقوة 4،2 درجة على مقياس ريختر محافظتي كرمان وهرمزكان في جنوب شرق وجنوب ايران اليوم الاربعاء.ووقع الزلزال عند الساعة 12 و 40 دقيقة بعد ظهر اليوم الاربعاء في اطراف بلدة فارياب /جنوب/ على عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 36 كيلومترا من بلدة فارياب و 49 كيلومترا من مدينة سرغز في محافظة هرمزكان.ولم ترد […]

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