طائرة إسرائيليّة تقصف سيارة عسكريّة على الحدود السوريّة اللبنانيّة

2020/04/15 | 15:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت طائرة إسرائيليّة مسيّرة بعد ظهر اليوم الأربعاء سيّارة «جيب» عسكريّة يرجح أنها تابعة لحزب الله اللبناني، على الحدود السوريّة اللبنانيّة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرة الإسرائيليّة استهدفت السيارة بصاروخين، ما تسبب بوقوع…

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