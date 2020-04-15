خلية الأزمة في البصرة تقرر غلق منطقة المطيحة بشكل شامل

2020/04/15 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، غلقاً تاماً وبالكامل لمنطقة المطيحة ومنع الدخول والخروج منها مع إلغاء الاستثناءات كافة.

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