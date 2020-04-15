2020/04/15 | 15:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاوضات للإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للمالية.. وحسم الاتفاق لبقاء ريكاني بوزارة الإعمار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات للإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للمالية.. وحسم الاتفاق لبقاء ريكاني بوزارة الإعمار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات للإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للمالية.. وحسم الاتفاق لبقاء ريكاني بوزارة الإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).