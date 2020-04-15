تمارين سهلة التطبيق بفعالية كبيرة تزيل تجاعيد الجبين

2020/04/15 | 15:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع العديد من التمارين السهلة التطبيق بفعالية كبيرة في مجال مكافحة تجاعيد الجبين.تعرّفي على 3 منها فيما يلي، وابدأي بتطبيقها يومياً لتتخلّصي من هذه التجاعيد المزعجة مع انتهاء فترة العزل المنزلي.تُعتبر التمارين الخاصة بالوجه وسيلة طبيعيّة فعّالة للتخفيف من هذه التجاعيد.وهي تتمتع بمفعول وقائي من ظهور تجاعيد جديدة وتُعزّز شباب الوجه.فلا تترددي […]

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