قصف اسرائيلي يستهدف سيارة لحزب الله بسوريا

2020/04/15 | 15:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مصادر عسكرية الأربعاء، إن طائرة مسيرة "يرجح أنها إسرائيلية"، استهدفت سيارة تابعة لحزب الله داخل سوريا، على الحدود مع لبنان.وأوضحت المصادر أن طائرة من دون طيار فجرت سيارة في سوريا، عند معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، نافية أن تكون السيارة موجودة في الجانب اللبناني من النقطة الحدودية.بحسب "سكاي نيوز عربية".ورجحت المصادر إن تكون العملية محاولة استهداف لأحد مسؤولي حزب الله"، لكنها لم تسفر عن خسائر.ونقلت رويترز عن مصدر أمني تأكيده أن السيارة تتبع حزب الله.

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