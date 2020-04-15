2020/04/15 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يشيد بالتنسيق المتواصل مع النقل والصحة وسلطة الطيران لتسهيل عودة مواطنينا من بلدان العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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