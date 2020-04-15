2020/04/15 | 15:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد الحكومة العراقية تهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة وجاء نص التهنئة: “أسمى التهاني والتبريكات إلى الإيزيديين في العراق وحول العالم بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.كل عام وانتم بخير”.أسمى التهاني والتبريكات إلى الإيزيديين في العراق وحول العالم بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.كل عام وانتم بخير.pic.twitter.com/YJ2WtOKa82 — Government of Iraq – الحكومة …

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