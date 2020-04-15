رئيس الجمهورية يهنئ الإيزيديين بحلول السنة الجديدة‎

2020/04/15 | 15:26 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد هنأ السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 15-4-2020، أبناء الديانة الإيزيدية في العراق والعالم بمناسبة حلول السنة الجديدة.وفي ما يلي نص التهنئة: “يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول السنة الإيزيدية الجديدة، متمنياً لهم عاماً سعيداً مفعماً بالأمن والسلام والاستقرار.لقد قدم الإيزيديون …

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