2020/04/15 | 15:26 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – بغداد هنأ السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 15-4-2020، أبناء الديانة الإيزيدية في العراق والعالم بمناسبة حلول السنة الجديدة.
وفي ما يلي نص التهنئة: “يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول السنة الإيزيدية الجديدة، متمنياً لهم عاماً سعيداً مفعماً بالأمن والسلام والاستقرار.
لقد قدم الإيزيديون …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ الإيزيديين بحلول السنة الجديدة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي ما يلي نص التهنئة: “يطيب لي أن أهنئ أبناء الديانة الإيزيدية في الوطن والمهجر بمناسبة حلول السنة الإيزيدية الجديدة، متمنياً لهم عاماً سعيداً مفعماً بالأمن والسلام والاستقرار.
لقد قدم الإيزيديون …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ الإيزيديين بحلول السنة الجديدة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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