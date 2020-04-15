رئيس خلية الازمة بالقائم يبين لـ”العهد نيوز” اسباب انخفاض دخول الشاحنات المحملة بالبضائع من سوريا الى العراق

2020/04/15 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين قائممقام قضاء القائم ورئيس خلية ازمة كورونا في القضاء بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، اليوم الاربعاء، اسباب انخفاض دخول الشاحنات المحملة بالبضائع من سوريا عبر منفذ القائم الحدودي غربي الانبار.وقال المحلاوي في حديث لـ”العهد نيوز، ان “انخفاض دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية من سوريا الى العراق يعود على خلفية اتخاذ الحكومة السورية اجراءات احترازية مشددة […]

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