2020/04/15 | 15:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد المائية تعلن عن ارتفاع الخزين المائي إلى 50 مليار م3 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 15:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تعلن عن ارتفاع الخزين المائي إلى 50 مليار م3) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تعلن عن ارتفاع الخزين المائي إلى 50 مليار م3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).