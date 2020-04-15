السفير الأمريكي يوجه رسالة مصورة بشأن مساعدات بلاده للعراق في مواجهة كورونا

2020/04/15 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه السفير الأمريكي، في بغداد، ماثيو تولر، الأربعاء (15 نيسان 2020)، رسالة بشأن المساعدات الأمريكي...





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