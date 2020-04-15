تخصيص عقار في منطقة البياع ببغداد لإنشاء مستشفى تخصصياً لإصابات كورونا

2020/04/15 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، فؤاد حسين، الأربعاء (15 نيسان 2020)، تخصيص ...





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