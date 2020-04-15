2020/04/15 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

كشف مسؤول في وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، عن الآلية المتبعة مع الأشخاص المتماثلين للشفاء من ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول بالصحة يحدد كيفية التعامل مع المتماثلين للشفاء من كورونا وفق تعليمات الصحة واللوائح الدولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول بالصحة يحدد كيفية التعامل مع المتماثلين للشفاء من كورونا وفق تعليمات الصحة واللوائح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).