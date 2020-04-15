بالصور..هيئة الحشد بذي قار تتكفل بمراسم غسل ودفن جثة متوفي بكورونا

2020/04/15 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارقامت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار،اليوم الاربعاء، بمراسم نقل و غسل وتكفين وصلاة ودفن متوفي بفايروس كورونا من الناصرية.انتهى2

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