بالوثائق: التحذير من التورط بالتزامات تعاقدية جديدة خلال مرحلة تصريف الأعمال

2020/04/15 | 15:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى النائب (كاظم فنجان الحمامي) على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الخامسة (مرفق طيا)، والذي جاء استنادا الى ما تم عرضه بشكل طارئ بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٢٠ من قبل معالي وزير التخطيط بكتابه ذي العدد (٢٢٨٣) في ٢٨ … Readmore

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