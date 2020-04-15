3 تمارين للوجه تزيل تجاعيد الجبين

2020/04/15 | 15:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تتمتع العديد من التمارين السهلة التطبيق بفعالية كبيرة في مجال مكافحة تجاعيد الجبين.تعرّفي على 3 منها فيما يلي، وابدأي بتطبيقها يومياً لتتخلّصي من هذه التجاعيد المزعجة مع انتهاء فترة العزل المنزلي.

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