مجلس الوزراء يبحث الوضع الصحي والتحديات المالية في ظل انتشار كورونا

2020/04/15 | 15:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث مجلس الوزراء، الأربعاء، الأوضاع الصحية والاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق.

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