الخارجية الروسية تنتقد قرار ترامب بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

2020/04/15 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الخارجية الروسية قرار رئيس أمريكا دونالد ترامب، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، واعتبرت أن الشغل الشاغل لواشنطن دائما هو العثور على “مذنبين” وإظهار “براءتها من كل الذنوب”.وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: “السياسيون في هذا البلد (أمريكا) دائما منشغلون في البحث عن مذنب، المسؤولون عن الوباء هم الصين ومنظمة الصحة العالمية، وفي […]

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