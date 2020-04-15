تخصيص عقار في منطقة البياع ببغداد لإنشاء مستشفى تخصصياً لإصابات كورونا

2020/04/15 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، تخصيص عقار في منطقة البياع بالعاصمة بغداد، لإنشاء مستشفى تخصصياً لإصابات فايروس كورونا المستجد.وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته "كلكامش برس" أن "دائرة عقارات الدولة تخصص احدى عقاراتها في منطقة البياع لإنشاء مستشفى تخصصي لإصابات فايروس كورونا".واضاف البيان، أنه "بتوجيه مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، فؤاد حسين، وبالتنسيق مع خلية الازمة ووزارة الصحة، تم الشروع بتخصيص عقار المرقم 6546/19 في منطقة البياع، بهدف انشاء مستشفى كرفاني لمعالجة المصابين بفايروس كورونا".

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