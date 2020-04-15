عبر دائرة تلفزيونية ..مجلس الوزراء يبحث التحديات في ظل انتشار كورونا

2020/04/15 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بحث مجلس الوزراء، الأربعاء، الأوضاع الصحية والاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا في العراق.وذكر بيان إن "المجلس بحث عبر الدائرة التلفزيونية عدة ملفات وقرارات تخص الوضع الصحي والاقتصادي مع انتشار فيروس كورونا والتحدي المالي".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش عدة مواضيع وقرارات تخص الوضع الصحي والاقتصادي في ضوء جائحة كورونا والتحدي المالي الذي تواجهه جميع بلدان وشعوب العالم".

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