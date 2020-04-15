وزير المالية: تخصيص عقار في منطقة البياع لإنشاء مستشفى لمعالجة مصابي كورونا

2020/04/15 | 15:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، تخصيص عقار في منطقة البياع بالعاصمة بغداد، لإنشاء مستشفى لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

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