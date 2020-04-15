الحوار_المتمدن #قاسم_المحبشي - قاسم المحبشي - جمال الرموش شاعر الأعماق والآفاق

2020/04/15 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي جمال الرموش ..



شاعر الأعماق والآفاق جمال الرموش، شاعر حداثي لا مثل له، أنه صوت الحداثة الشعرية والشاعرية العربية الجنوبية في أبها صورها، فهو لا يقلد أحد أبدًا ولا يكرر حتى نفسه.



كل قصيدة من قصائده جديدة وفريدة ونوعية في المخاض والولادة والسياق والمعنى والمبنى والحساسية والموقف والاتجاه.



قصائده تشبهه وحده وكلماته ليست كالكلمات.



حينما يشتعل تتوهج المعاني بكل ألوان الطيف وصخب الاحتراق الداخلي......

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