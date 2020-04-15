الحوار_المتمدن #سمير_حنا_خمورو - سمير حنا خمورو - ايستوود في فيلم من اخراج ايستوود؛ كيف تنتصر على رئيس الولايات المتحدة

2020/04/15 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو ايستوود في فيلم مَنْ اخراج ايستوود؛ كيف تنتصر على رئيس الولايات المتحدة السُلطة المطلقة "Absolute Power"، فيلم بفرضيات لا يقبلها العقل، إذا تجاوزنا فرضية البداية غير المعقولة: لص يصبح شاهدًا على جريمة قتل أرتكبها رجال رئيس الولايات المتحدة السادي والمهوس جنسياً وبحضوره.



وإذا كنا متسامحين مع نهاية مبسطة، ينتصر فيها لصاً مسنًا على كل الاشرار رغم ما يمتلكون من سلطة وقوة، وان يجعل احداث قصة لا تصد......

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