الرئيس العراقي يُعلن موعد الحوار مع أميركا بشأن مستقبل قوات التحالف

2020/04/15 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية #برهم_صالح، اليوم الأربعاء، أن الحوار الاستراتيجي مع #الولايات_المتحدة سينطلق في شهر حزيران المقبلة، أي بعد تشكيل #الحكومة_العراقية.وقال صالح في حوار مع “CNN” إن «#العراق يعيش تحدياً فريداً، ولدينا أولاً أزمة سياسية،…

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